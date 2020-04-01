2020-04-01T13:11:01+03:00
Общество

Волонтеры из Тулуна и Усть-Кута сшили 3600 защитных масок

Маски раздадут пенсионерам и тем, кто работает во время карантина
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Волонтеры из Тулуна и Усть-Кута сшили 3600 защитных масок. Фото: министерство молодежной политики Иркутской областиВолонтеры из Тулуна и Усть-Кута сшили 3600 защитных масок. Фото: министерство молодежной политики Иркутской области
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Всего несколько выходных дней на карантине понадобилось волонтерам из Тулуна и Усть-Кута, чтобы отшить 3600 многоразовых защитных масок. Повязки, изготовленные на базе Усть-Кутского волонтерского центра, раздадут пожилым и маломобильным людям, а также водителям муниципального транспорта и другим работникам городских служб, которые продолжают работать в штатном режиме, несмотря на карантин.

Что касается Тулуна, то к вопросу пошива масок там подошли креативно, с применением современных технологий. Например, местный центр детского и молодежного инновационного творчества совместно с некоммерческими организациями запустили производство выкроек для масок на лазере. И это у них получилось. За одну минуту выходило по четыре выкройки.

- Теперь вопрос в том, чтобы наладить механизм пошива, - цитирует директора ЦДиМИТ Юлию Булдакову пресс-служба министерства молодежной политики Иркутской области.

Теперь авторы этой задумки планируют привлечь добровольцев для пошива масок. Затем готовые повязки будут передавать жителям, находящимся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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