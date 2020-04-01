2020-04-01T15:28:09+03:00
Общество

Игорь Кобзев: Жителей Приангарья необходимо обеспечить медицинскими масками

И.о. губернатора Иркутской области обсудил вопрос увеличения производства средств защиты на встрече с предпринимателями
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с предпринимателями региона. Речь шла, в том числе, об обеспечении медицинских работников и в целом жителей территории

средствами индивидуальной защиты, включая маски, а также дезинфицирующими препаратами, производимыми в Иркутской области.

- Если производство не налажено, нужно решить этот вопрос максимально оперативно, увеличить объемы выпуска защитных средств и организовать их бесперебойные поставки, - заявил Игорь Кобзев.

В настоящее время на территории Приангарья действует 15 предприятий, которые производят средства индивидуальной защиты. В день в регионе выпускают 11 270 масок. Между тем, общие мощности предприятий таковы, что объем производства можно увеличить до 92 850 масок в день.

- Со стороны власти для организации этого процесса мы сделаем все, что необходимо, - отметил Игорь Кобзев. - Рассчитываем на понимание и помощь предпринимателей. Ситуация в области непростая, и наша первоочередная задача - обеспечить население и медработников средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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