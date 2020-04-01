Игорь Кобзев: Жителей Приангарья необходимо обеспечить медицинскими масками
Глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с предпринимателями региона. Речь шла, в том числе, об обеспечении медицинских работников и в целом жителей территории
средствами индивидуальной защиты, включая маски, а также дезинфицирующими препаратами, производимыми в Иркутской области.
- Если производство не налажено, нужно решить этот вопрос максимально оперативно, увеличить объемы выпуска защитных средств и организовать их бесперебойные поставки, - заявил Игорь Кобзев.
В настоящее время на территории Приангарья действует 15 предприятий, которые производят средства индивидуальной защиты. В день в регионе выпускают 11 270 масок. Между тем, общие мощности предприятий таковы, что объем производства можно увеличить до 92 850 масок в день.
- Со стороны власти для организации этого процесса мы сделаем все, что необходимо, - отметил Игорь Кобзев. - Рассчитываем на понимание и помощь предпринимателей. Ситуация в области непростая, и наша первоочередная задача - обеспечить население и медработников средствами защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU