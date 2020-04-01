2020-04-01T13:43:38+03:00
Происшествия

Убийство, совершенное в 2018 году раскрыли в Братске

Трое братчан до смерти забили односельчанина и закопали тело в районе карьера
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство, совершенное в 2018 году раскрыли в БратскеУбийство, совершенное в 2018 году раскрыли в БратскеФото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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В Братском районе завершено расследование убийства 36-летнего жителя села Кобляково, которое в октябре 2018 года совершили двое местных мужчин. Они вывезли его в район карьера, на окраине села и жестоко избили. От полученных травм избитый сельчанин скончался на месте. Чтобы спрятать тело, изверги обратились к своему знакомому, который помог им закопать труп.

Задержать всю преступную троицу удалось лишь в июле 2019-го. Ими оказались местные жители в возрасте 24, 36 и 37 лет. Им было предъявлено обвинение по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Укрывательство преступления». Кстати, на допросе задержанные сразу рассказали о мотиве убийства.

- Они пояснили, что убили мужчину за то, что тот постоянно избивал своего пожилого отчима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Уголовное дело уже направлено в Иркутский областной суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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