Один человек пострадал на пожаре в ТЦ «Исток» в Хомутово
ЧП в торговом центре «Исток» в селе Хомутово произошло вечером, 1 апреля. В 17.45 в здании произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Пожарные прибыли на место через несколько минут, эвакуировали из ТЦ 20 человек, и потушили огонь.
- Погибших удалось избежать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Травмы получил один человек.
Кто пострадал во время пожара: посетитель или сотрудник торгового центра, пока неизвестно. Что касается причины ЧП, то ее определят дознаватели, которые сейчас работают на месте пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU