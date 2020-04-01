2020-04-01T15:19:01+03:00
Общество

Обрабатывать подъезды дезинфицирующими средствами начали в Иркутске

Также для посещения закрыли все детские и спортивные площадки во дворах
Анна ПОПОВА
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Обрабатывать подъезды дезинфицирующими средствами начали в ИркутскеОбрабатывать подъезды дезинфицирующими средствами начали в ИркутскеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Иркутске продолжают вести борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Постоянно проводится дезинфекция общественного транспорта, улиц и остановок, а также парков и скверов. Коммунальные службы начали ежедневно проводить уборку в подъездах с использованием хлорсодержащих моющих средств.

"Работники управляющих компаний ежедневно протирают перила, дверные ручки, почтовые ящики и подоконники, а влажная уборка проводится по установленному графику, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

А с 1 апреля начнется массовая дезинфекция подъездов. Специалисты ежедневно будут обрабатывать лифты, тамбуры и места размещения почтовых ящиков. Для информирования жильцов о правилах защиты от коронавируса они будут расклеивать специальные информационные объявления. Также для безопасности горожан закрыли все детские и спортивные площадки и малые архитектурные формы, отгородив их сигнальными лентами.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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