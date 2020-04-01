Ведром избил своего 8-месячного сына житель Улан-Удэ

1 Апр 2020 2020-04-01T15:01:23+03:00

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Поругался с женой, а бить начал ребенка. В Улан-Удэ 44-летний местный житель, в декабре прошлого года напал на собственного 8-месячного сына. Все произошло, в комнате общежития, в которой мужчина жил с семьей. Напившись горячительных напитков и опьянев, он поссорившись с супругой, схватил с пола пластиковое ведро и пять раз ударил им по голове и груди малыша, которого жена держала на руках. Удары были такой силы, что ведро разломилось и разлетелось на части.

Когда отец-изверг попытался поднять с пола обломки, чтобы продолжить избиение, жена в это время с криками успела выскочить в коридор. Там ей на помощь пришли соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие врачи отвезли ребенка в больницу, где оказали малышу необходимую помощь.

Что касается главы семейства, то за его дикий проступок, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью».

- Собраны все доказательства его вины, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU