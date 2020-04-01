2020-04-01T17:05:56+03:00
Общество

Товары первой необходимости в Иркутской области запретили продавать в больших магазинах

Ограничение не коснется торговли продуктами
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Товары первой необходимости в Иркутской области запретили продавать в больших магазинах.Товары первой необходимости в Иркутской области запретили продавать в больших магазинах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Товары первой необходимости, а их список достаточно внушителен - от моющих средств и лекарств до газа и бензина, теперь разрешено продавать только в относительно небольших помещениях, площадью не более 200 квадратных метров. А это значит, должны закрыться большие магазины и специализированные городские рынки. Кроме того, продавцы обязаны надевать макси и перчатки, чтобы обезопасить себя. В торговых залах необходима обязательная дезинфекция. Ее надо проводить ежедневно. Такие изменения в указ 59-уг от 18 марта 2020 года внес глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Безусловно, что на размер магазинов, торгующих продовольствием, этот пункт указа не распространяется.

Во всей действующих точках продажи товаров обязательна постоянная дезинфекция дверных ручек, дверей, корзин и тележек для покупателей. Кроме того, торговое предприятие обязано иметь обеззараживающий состав и для покупателей. Между теми, кто пришел за покупками, обязательно должна соблюдаться дистанция в 1, 5 метра. Она обязательна и для работников торговли. Нельзя допускать очередей, надо контролировать вероятную при соблюдении этого правила очередь у входа, чтобы дистанция была и там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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