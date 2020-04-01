2020-04-01T18:23:14+03:00
Здоровье

Центром для лечения больных с коронавирусом станет иркутская инфекционная больница

Пациентов будут размещать в двух отдельных корпусах
Анна ПОПОВА
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Центром для лечения больных с коронавирусом станет иркутская инфекционная больницаЦентром для лечения больных с коронавирусом станет иркутская инфекционная больницаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иркутской области выбрали медицинское учреждение, которое станет центром для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это будет иркутская областная инфекционная клиническая больница. Для того, чтобы разместить пациентов с этим диагнозом, там освободили 2 корпуса, которые рассчитаны на 250 мест.

"По состоянию на 1 апреля в регионе официально подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции, еще у 6 человек результаты анализов оказались сомнительными, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Чтобы уточнить диагноз, их пробы отправили в новосибирский научный центр "Вектор".

На самоизоляции по-прежнему находятся 8878 человек, которые недавно вернулись из других стран. 1 апреля из Тайланда в Иркутск прилетел рейс со 162 жителями региона. У них взяли все анализы и изменили температуру, после чего отвезли в обсерватор в Шелехове. Позже тех пациентов, у которых есть частные дома, на спецтранспорте отвезут туда, чтобы они оставались на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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