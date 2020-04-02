2 Апр 2020 2020-04-02T05:35:52+03:00

Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время карантина они делятся своими умениями и показывают как проводят время [видео]

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Хотите зарядку не от фитнес-тренера, а от любимого актера из Театра пилигримов – пожалуйста! Хотите посмотреть, как заслуженный работник культуры играет музыку дома – смотрите! Министерство культуры Иркутской области запустило позитивную акцию «Искусство без короны» в Интернете, специально для поддержки жителей Приангарья, которые сейчас сидят по домам, ведь в регионе действует режим самоизоляции.

«Покажите всем, как вы весело проводите время дома», - предлагают артистам в Минкультуре Приангарья. – «Может вы репетируете? Или делаете смешные поделки с детьми. А может вы с коллегами по скайпу ставите танец».

Для того, чтобы посмотреть на иркутских артистов во время самоизоляции всего лишь нужно в соцсетях ввести один из понравившихся хэштегов - #намкоронаненужна, #искусствобезкороны, #minkultirk #творческиедетиПрибайкалья.

imt_irk Чтобы поддержать жителей Иркутска во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU