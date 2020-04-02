Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области

2 Апр 2020 2020-04-02T07:12:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции стал «золотой жилой» для мошенников, которые наживаются на доверчивых людях. Аферисты придумывают новые способы обмана. Чаще всего злоумышленники обещают компенсации и всевозможные выплаты.

«Особенно часто верят мошенникам пожилые люди, которым аферисты пытаются продать дорогое чудо-лекарство, которое может вылечить от инфекции, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники обещают социальные выплаты, компенсации или надбавки к пенсии».

Полиция просит с осторожностью относиться к таким предложениям, особенно если вам предлагают оплатить какую-либо комиссию, налог или услуги курьера. Лучше возьмите паузу в разговоре и самостоятельно позвоните на «горячую линию» банка или ведомства от чьего имени предлагается компенсация. Звонок родственникам, друзьям или в полицию также поможет разобраться в ситуации, избежать обмана и кражи денег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU