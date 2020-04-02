2020-04-02T07:12:35+03:00
Общество

Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области

Полиция просит с осторожностью относиться к предложениям купить чудо-лекарства или получить компенсацию
Виктория ГЕРКО
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Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции.Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Режим самоизоляции стал «золотой жилой» для мошенников, которые наживаются на доверчивых людях. Аферисты придумывают новые способы обмана. Чаще всего злоумышленники обещают компенсации и всевозможные выплаты.

«Особенно часто верят мошенникам пожилые люди, которым аферисты пытаются продать дорогое чудо-лекарство, которое может вылечить от инфекции, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники обещают социальные выплаты, компенсации или надбавки к пенсии».

Полиция просит с осторожностью относиться к таким предложениям, особенно если вам предлагают оплатить какую-либо комиссию, налог или услуги курьера. Лучше возьмите паузу в разговоре и самостоятельно позвоните на «горячую линию» банка или ведомства от чьего имени предлагается компенсация. Звонок родственникам, друзьям или в полицию также поможет разобраться в ситуации, избежать обмана и кражи денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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