Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев

2 Апр 2020 2020-04-02T07:25:48+03:00

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За очередным «уловом» двое жителей Иркутска отправились на одно из железнодорожных предприятий города. Новой целью стал специальный механизм, который подает сварочную проволоку. За агрегат злоумышленники хотели получить деньги, сдав его в пункт приема металлолома.

«Установить личность двух преступников сотрудники полиции смогли по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, - сообщают в пресс-службе Восточно-сибирского ЛУ МВД на транспорте. Похищенное злоумышленники не успели сдать в пункт приема металлолома. Общей ущерб составил больше 90 тысяч рублей».

Оказалось, что грабители раньше были судимы. За новое преступление на мужчин завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь злоумышленники могут вновь отправиться за решетку. На тот раз им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU