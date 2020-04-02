Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области

2 Апр 2020 2020-04-02T07:48:03+03:00

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В медицинских учреждениях региона делают все, чтобы не допустить массового заражения коронавирусной инфекцией. И иногда для того, чтобы обезопасить пациентов, нужно идти на некоторые ограничения. Поэтому в ближайшее время во всех поликлиниках приостановят диспансеризацию и плановые профилактические осмотры.

"С 28 марта по 1 июня также временно прекращают свою работу санатории и курорты, подведомственные министерству здравоохранения РФ, - сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области".

Помимо этого в медицинских учреждениях региона на время угрозы распространения коронавируса приостановлен прием всех плановых больных с не экстренными случаями. В ближайшее время поликлиники должны перестроить свою работу и сориентироваться на оказание неотложной и экстренной помощи больным на дому. Все эти меры принимают для того, чтобы пациенты не посещали поликлиники с массовым скоплением людей, а оставались дома, не подвергая себя опасности заразиться COVID 19.

ИСТОЧНИК KP.RU