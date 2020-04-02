В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре

2 Апр 2020 2020-04-02T08:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что в МВД России по Иркутской области с 27 марта работает предварительная запись в контакт-центре. Например, через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно записаться на регистрацию автомобилей в ГИБДД, подать заявку на прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений.

- Временно приостановлен личный прием граждан по вопросу получения справок о наличии (отсутствии) судимости, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подать заявление по этой государственной услуге можно, зайдя на Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru , выбрав способ получения «Только в личный кабинет».

Кроме того, через Госуслуги, а также по предварительной записи в контакт-центре ГУ МВД России по Иркутской области можно оформить паспорт, загранпаспорт и встать на регистрационный учет по месту жительства/месту пребывания и получить адресно-справочную информацию. Телефон контакт-центра иркутского МВД можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU