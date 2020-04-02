Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области

2 Апр 2020 2020-04-02T09:03:19+03:00

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В деле работницы почты из поселка в Бодайбинском районе, которая обманным путем похищала пенсии, пенсии, теперь будет разбираться суд. В феврале этого года женщина, которая отвечала за эти выплаты в своем отделении, решила подзаработать за счет пожилых людей с помощью хитрого плана.

"Она с корыстной целью подделала два платежных поручения, которые предназначались одному из пенсионеров, и присвоила себе его деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Общая сумма ущерба составила 42 тысячи 717 рублей".

Но обман быстро раскрыли и работницу почты вычислили. Она признала свою вину и даже вернула все похищенные деньги. Однако позднее раскаяние не спасет ее от уголовного наказания. В ближайшее время дело женщины передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU