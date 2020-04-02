2 Апр 2020 2020-04-02T09:23:33+03:00

Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Администрация иркутского аэропорта обратилась к жителям региона и порекомендовала им не встречать и не провожать своих друзей и родственников. Аэровокзалы в период угрозы распространения вируса являются одними из самых опасных мест, где можно подхватить эту опасную заразу.

"Не посещайте помещения аэропортов внутренних и международных воздушных линий, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. - Это необходимо для соблюдения режима самоизоляции, который действует в нашем регионе".

Помните, что такие ограничения вводятся исключительно для того, чтобы обезопасить вас от возможного заражения коронавирусом. Поэтому лучше как следует попрощайтесь с улетающими пассажирами дома, чтобы не посещать места массового скопления людей. Ну а тех, кто все-таки нарушит режим самоизоляции и уйдет из дома без веской причины, ждут большие штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU