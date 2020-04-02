2020-04-02T09:23:33+03:00
Общество

Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту

Так они помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропортуИркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропортуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Администрация иркутского аэропорта обратилась к жителям региона и порекомендовала им не встречать и не провожать своих друзей и родственников. Аэровокзалы в период угрозы распространения вируса являются одними из самых опасных мест, где можно подхватить эту опасную заразу.

"Не посещайте помещения аэропортов внутренних и международных воздушных линий, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. - Это необходимо для соблюдения режима самоизоляции, который действует в нашем регионе".

Помните, что такие ограничения вводятся исключительно для того, чтобы обезопасить вас от возможного заражения коронавирусом. Поэтому лучше как следует попрощайтесь с улетающими пассажирами дома, чтобы не посещать места массового скопления людей. Ну а тех, кто все-таки нарушит режим самоизоляции и уйдет из дома без веской причины, ждут большие штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети