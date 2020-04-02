Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T12:19:46+03:00

За один день диагноз подтвердился у 771 человека

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Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. Только за один день заразившихся стало на 771 человека больше, причем, 595 из них - москвичи. Как сообщает KP.RU, в общей сложности диагноз подтвердился у 3548 человек, которые проживают в 29 регионах.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Затем идет Нижний Новгород - там их 13. В Ленинградской области количество заболевших увеличилось на 11 человек, а в Дагестане - на 10.

Врачи в Калининградской и Пермской областях зафиксировали по 7 заболевших за прошедшие 24 часа. В Красноярском и Ставропольском краях сообщают о 5 заразившихся, а в Липецкой, Иркутской, Ростовской и Мурманской - о 4.

В Волгоградской области стало на 3 пациента с корнавирусом больше. Медики Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии сообщают о 2 новых случаях заболевания. И по одному заразившемуся за последние сутки прибавилось в Адыгее, Алтайском Крае и Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU