2020-04-02T13:34:36+03:00
Общество

Ямочный ремонт стартовал в Иркутске

Большие участки дорог ремонтировать начнут с 20 апреля
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ямочный ремонт стартовал в ИркутскеЯмочный ремонт стартовал в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ямочный ремонт начался в Иркутске. К ремонту дорог приступили 1 апреля. На протяжении всего месяца город будут приводить в порядок после зимы – пройдут работы по благоустройству, озеленению. Все службы работают в усиленном режиме, так как пока жители находятся на самоизоляции провести необходимые мероприятия проще.

«После зимнего периода многие улицы города требуют ремонта», - сообщает администрация города Иркутска. – «Сейчас на самые проблемные участки ежедневно выходит четыре спецавтомобиля».

С 20 апреля ремонтировать начнут большие участки дорожного полотна, пока же производят ямочный ремонт. Он возможен даже при перепадах среднесуточных температур.

«В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка», - подчеркнули в мэрии.

Читайте также:

С сиреной и маячками: полицейские Иркутска довезли теряющего сознание ребенка в больницу. Здоровью мальчика уже ничего не угрожает (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети