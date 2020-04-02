Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Ямочный ремонт начался в Иркутске. К ремонту дорог приступили 1 апреля. На протяжении всего месяца город будут приводить в порядок после зимы – пройдут работы по благоустройству, озеленению. Все службы работают в усиленном режиме, так как пока жители находятся на самоизоляции провести необходимые мероприятия проще.
«После зимнего периода многие улицы города требуют ремонта», - сообщает администрация города Иркутска. – «Сейчас на самые проблемные участки ежедневно выходит четыре спецавтомобиля».
С 20 апреля ремонтировать начнут большие участки дорожного полотна, пока же производят ямочный ремонт. Он возможен даже при перепадах среднесуточных температур.
«В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка», - подчеркнули в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU