Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Уборки не будет. По крайней мере, 25 апреля. Именно на эту дату был назначен общегородской субботник в Иркутске – день, когда тысячи горожан выходят на улицу наводить порядок в городских дворах, рощах, детских площадках.
В этом году такую уборку пришлось перенести из-за распространения коронавируса в России. На неопределенный срок. Пока же к наведению порядка в столице Приангарья приступили городские службы – стартовал месячник санитарной очистки.
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, есть возможность провести мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и ремонту дорог с наименьшими неудобствами для жителей», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках. Всего запланировано более ста мероприятий».
О дате общегородского субботника мэрия известит всех позже.
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