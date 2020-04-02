2020-04-02T14:39:46+03:00
Общество

Общегородской субботник перенесли в Иркутске

Все массовые мероприятия уборки, в которых должны были участвовать горожане, перенесли
Мария КНЯЗЕВА
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Общегородской субботник перенесли в ИркутскеОбщегородской субботник перенесли в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уборки не будет. По крайней мере, 25 апреля. Именно на эту дату был назначен общегородской субботник в Иркутске – день, когда тысячи горожан выходят на улицу наводить порядок в городских дворах, рощах, детских площадках.

В этом году такую уборку пришлось перенести из-за распространения коронавируса в России. На неопределенный срок. Пока же к наведению порядка в столице Приангарья приступили городские службы – стартовал месячник санитарной очистки.

«Пока большинство иркутян трудится удаленно, есть возможность провести мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и ремонту дорог с наименьшими неудобствами для жителей», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках. Всего запланировано более ста мероприятий».

О дате общегородского субботника мэрия известит всех позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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