Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия

2 Апр 2020 2020-04-02T14:14:31+03:00

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2 апреля, ХК Байкал-Энергия провел пресс-конференцию, на которой раскрыл главную тайну наступившего межсезонья: кто же будет главным тренером команды. Им оказался Евгений Хвалько, который до этого работал в системе хоккейного клуба "Енисей" из Красноярска. Там он успел побывать сначала главным тренером "дубля", а затем и помощником наставника основной команды.

"Я вижу, какой объем работы предстоит проделать, рассказывает Евгений Хвалько, - Необходимо построить такую эффективную систему работы, в рамках которой все системы клуба будут работать, как единый механизм ради общей цели - профессионализма, саморазвития и самоотдачи. Селекция будет построена таким образом, чтобы привлечь опытных хоккеистов, которые не только усилят команду, но и помогут развиваться местной молодежи".

Кстати, на пресс-конференции рассказали и о первых трансферных новостях. Команду покинули Денис Цыцаров, Александр Егорычев, Евгений Волгужев и Александр Баздырев. Продолжат защищать цвета клуба в новом сезоне Руслан Тремаскин, Владислав Кузнецов, Григорий Лапин, а также братья Михаил и Андрей Прокопьевы.

ИСТОЧНИК KP.RU