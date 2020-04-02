2020-04-02T15:19:32+03:00
Происшествия

Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартиры

Конфликт произошел в подъезде
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартирыЖитель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедией закончился конфликт между двумя мужчинами из Бодайбо. Вечером 31 марта, 31-летний житель одного из многоквартирных домов, заметил, что его квартиру топит соседка сверху. Он поднялся к ней, чтобы решить проблему, но дверь ему открыл неизвестный мужчина. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, которая вскоре перетекла в драку, в которой сосед снизу несколько раз ударил оппонента монтировкой. Того доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Следователи выяснили, что погибший 56-летний мужчина вообще не проживал в этой квартире, а в тот вечер зашел в гости к знакомой. Что касается задержанного, то он уже был судим 4 раза. Теперь, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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