2020-04-02T16:03:12+03:00
Общество

Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет

В Минобороны России опровергают и слухи о переносе Парада Победы
Мария КНЯЗЕВА
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Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будетОтмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Никаких изменений даты и формата Парада Победы на Красной площади в Москве пока не предвидится. Хотя слухов на просторах Интернета, и даже в СМИ, предостаточно. «Переносят» Парад Победы кто на осень, кто на ноябрь, кто-то вообще сообщает, что он пройдет, но без зрителей. Как сообщает KP.RU, в Министерстве обороны России все эти «вымыслы» опровергли.

«Все идет по плану», - рассказал «КП» генерал-майор Игорь Конашенков. - «Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».

Никаких решений об изменении даты и формата – нет. Подготовка к Параду Победы продолжается: 1 апреля прошла очередная тренировка. У всех участников торжества температуру мерят три раза в день.

Стоит отметить, что в истории современной России есть такие прецеденты – в 1995 году Парад проводили не на Красной площади, а на Поклонной горе. Сделано это было по решению правящего в то время президента страны – Бориса Ельцина. Однако, это не понравилось ветеранам и уже в 1996 году торжество вернули на прежнее место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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