2020-04-02T16:54:06+03:00
Общество

За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать

Всех, кто прилетит из других стран в Иркутск, в обязательном порядке отправят на 14 дней в обсерватор
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Прилетев из-за границы, обязательно нужно провести 14 дней на карантине.Прилетев из-за границы, обязательно нужно провести 14 дней на карантине.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За нарушение карантина в Иркутске будут жестко наказывать, ведь к ситуации необходимо относиться серьезно. Жители Иркутской области все еще возвращаются из-за рубежа, 1 апреля прибыл борт из Пхукета, в ближайшее время ожидается еще два рейса из-за границы с нашими земляками. И для них карантин - крайне необходимая мера.

- Не у всех, кто прибыл, есть понимание остроты проблемы, - отмечают в правительстве региона. - Так, пассажиры рейса, прибывшего из Пхукета 1 апреля, выразили протест против их размещения в обсерваторе Шелехова. Правила, которые действовали на момент прилета, позволяли размещать на самоизоляцию не только в обсерваторе, но и в индивидуальных жилых домах, куда и доставили 54 человека.

Однако со 2 апреля правила по требованию Роспотребнадзора ужесточились. Все вернувшиеся из других стран в Иркутск обязаны будут провести две недели в обсерваторе. Это необходимые меры, чтобы риск заражения свести к минимуму. Прибывших пассажиров встретят медики, среди них - педиатры и психологи.

- В Иркутской области подтверждено семь случаев коронавируса, еще у двоих сомнительные анализы, - говорят в правительстве региона. - Уже проведено 5726 тестов, из них 415 за последние сутки. На самоизоляции - 8 238 человек.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать
Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет
Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартиры
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети