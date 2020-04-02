За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать

2 Апр 2020 2020-04-02T16:54:06+03:00

Всех, кто прилетит из других стран в Иркутск, в обязательном порядке отправят на 14 дней в обсерватор

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За нарушение карантина в Иркутске будут жестко наказывать, ведь к ситуации необходимо относиться серьезно. Жители Иркутской области все еще возвращаются из-за рубежа, 1 апреля прибыл борт из Пхукета, в ближайшее время ожидается еще два рейса из-за границы с нашими земляками. И для них карантин - крайне необходимая мера.

- Не у всех, кто прибыл, есть понимание остроты проблемы, - отмечают в правительстве региона. - Так, пассажиры рейса, прибывшего из Пхукета 1 апреля, выразили протест против их размещения в обсерваторе Шелехова. Правила, которые действовали на момент прилета, позволяли размещать на самоизоляцию не только в обсерваторе, но и в индивидуальных жилых домах, куда и доставили 54 человека.

Однако со 2 апреля правила по требованию Роспотребнадзора ужесточились. Все вернувшиеся из других стран в Иркутск обязаны будут провести две недели в обсерваторе. Это необходимые меры, чтобы риск заражения свести к минимуму. Прибывших пассажиров встретят медики, среди них - педиатры и психологи.

- В Иркутской области подтверждено семь случаев коронавируса, еще у двоих сомнительные анализы, - говорят в правительстве региона. - Уже проведено 5726 тестов, из них 415 за последние сутки. На самоизоляции - 8 238 человек.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт. 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU