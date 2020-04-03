2020-04-03T05:55:40+03:00
Общество

73 человека нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

Полицейские проверили 14 000 иркутян, прилетевших из стран, где есть заболевшие коронавирусом
Мария КНЯЗЕВА
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73 человека нарушили режим самоизоляции в Иркутской области73 человека нарушили режим самоизоляции в Иркутской областиФото: Виктория МИНАЕВА
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Проверки соблюдения режима самоизоляции жителями Иркутской области проходят ежедневно. Каждый день полицейские проверяют сибиряков, прилетевших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, соблюдают ли они 14-дневный карантин.

«В настоящее время сотрудники ОВД проверили 14 тысяч человек», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «73 человека из них нарушили режим самоизоляции. По каждому случая проводится проверка».

Стоит напомнить, что за несоблюдение режима самоизоляции после прилета из-за рубежа ведет к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Напомним, в Иркутске накануне двум жителям были выписаны реальные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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