Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области

3 Апр 2020 2020-04-03T05:52:03+03:00

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Более 10 фейковых сообщений о коронавирусе за неделю появилось в Иркутской области. Недостоверную информацию люди пересылали друг другу в мессенджерах, социальных сетях. Каждый из этих фейков приходилось опровергать полиции.

Наверняка, многие из иркутян читали «новости» о заболевших коронавирусом детях, заразившихся полицейских, больном иностранце в Братске, первой смерти от COVID-19 в Приангарье и других.

«Одним из первых сообщений стало предупреждение о том, что люди в дезинфекционной одежде проникают в дома граждан и, распыляя газ из баллончика, выносят все из квартиры», - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Заявлений от граждан не поступало».

В одном из аудиосообщений, пересылаемых в мессенджерах, девушка сообщала о 30 заразившихся коронавирусом. Это также – неправда. В Иркутской области, по данным на 3 апреля – восемь заболевших коронавирусной инфекцией человек, а на момент ее сообщения их было только два. Полицейские быстро выяснили личность дезинформатора: ей оказалась 20-летняя жительница Усольского района. Студентке грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Полиция призывает иркутян верить только официальным источникам информации, не сеять панику.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU