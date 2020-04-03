Питомник К-9 готов приютить собак иркутян, отправленных в обсерватор и больных коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T07:20:59+03:00

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Иркутский питомник К-9 во время пандемии коронавируса готов принять собак, чьи владельцы отправлены на карантин в обсерватор, либо тех, кто уже заболел коронавирусной инфекцией.

- Россельхознадзор уже обращался к нам с вопросом, готовы ли мы позаботиться о таких животных, - рассказывает «КП-Иркутск» директор питомника К-9 Вячеслав Славин. – Конечно, мы будем помогать в это непростое время.

Напомним, выгул собак сейчас является одной из причин, по которой можно выходить на улицу, правда делать это можно не дальше чем на 100 метров от своего дома. В некоторых странах, охваченных коронавирусом люди даже стали брать собак в аренду. В связи с этим, вопрос: не появился ли спрос на собак в иркутском питомнике?

- Пока ажиотажа нет, - продолжает Вячеслав Славин. – Посетителей у нас сейчас гораздо меньше, ведь люди сидят дома. В среднем, забирают по две собаки в день. Но такая статистика была и раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU