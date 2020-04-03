2020-04-03T07:44:57+03:00
Общество

Еще 200 туристов из Тайланда вернулись в Иркутск утром 3 апреля

Их разместят в обсерваторе на базе в одной из гостиниц города
Анна ПОПОВА
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Еще 200 туристов из Тайланда вернулись в Иркутск утром 3 апреляЕще 200 туристов из Тайланда вернулись в Иркутск утром 3 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Туристы из Тайланда продолжают возвращаться в Иркутскую область. Утром 3 апреля в аэропорт прилетел еще один самолет, на борту которого было 200 пассажиров. Их отвезли в обсерватор, который организовали на базе одной из иркутских гостиниц. У всех прибывших взяли анализы на коронавирус.

"Среди пассажиров было 56 детей, трое из которых младше 3 месяцев, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Для семей с малышами, само собой, нужно будет организовать особые условия и, возможно, продумать другие возможные варианты для изоляции".

Первый рейс из Тайланда в Иркутск, пассажиров которого закрыли на карантин, прилетел 1 апреля. На борту было 162 человека. Всех их поместили в обсерватор в Шелехове. Владельцы частных домов смогли уехать к себе при условии соблюдения самоизоляции. В итоге у одного из пассажиров подтвердился коронавирус.

Также специалисты выявили один сомнительный результат теста у одной женщины из числа прилетевших из Тайланда. Его отправили в Новосибирск, а ее отвезли в инфекционную больницу вместе с супругом. Напомним, сегодня вечером ожидается прибытие еще одного самолета из этой страны, все, кто прилетит на нем, тоже будут помещены в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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