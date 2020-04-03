Заседания Заксобрания Иркутской области будут проходить в онлайн-режиме

3 Апр 2020 2020-04-03T08:32:35+03:00

Трансляции заседаний комитетов и комиссий будут вестись на официальном сайте областного парламента

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В апреле все заседания комитетов и комиссий Законодательного Собрания Иркутской области будут проходить в онлайн-режиме. Депутаты смогут принимать участие в заседаниях по видеосвязи. Особенно это касается тех парламентариев, кто проживает не в Иркутске.

Связано это с ограничениями, чтобы не допустить распространения коронавируса. Кроме того, депутатам необходимо присутствовать на своих территориях, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и вопросы, которые поступают от жителей.

Так, на следующей неделе в онлайн формате пройдут заседания комитетов по здравоохранению, по социально-культурному законодательству, по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, по собственности и экономическому развитию и по госстроительству и местному самоуправлению.

Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию заседаний на сайте Законодательного Собрания под баннером «Трансляция».

В целом же работа парламента продолжается в прежнем режиме. Предстоит решить много важных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU