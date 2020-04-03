Заседания Заксобрания Иркутской области будут проходить в онлайн-режиме
В апреле все заседания комитетов и комиссий Законодательного Собрания Иркутской области будут проходить в онлайн-режиме. Депутаты смогут принимать участие в заседаниях по видеосвязи. Особенно это касается тех парламентариев, кто проживает не в Иркутске.
Связано это с ограничениями, чтобы не допустить распространения коронавируса. Кроме того, депутатам необходимо присутствовать на своих территориях, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и вопросы, которые поступают от жителей.
Так, на следующей неделе в онлайн формате пройдут заседания комитетов по здравоохранению, по социально-культурному законодательству, по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, по собственности и экономическому развитию и по госстроительству и местному самоуправлению.
Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию заседаний на сайте Законодательного Собрания под баннером «Трансляция».
В целом же работа парламента продолжается в прежнем режиме. Предстоит решить много важных вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU