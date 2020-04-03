2020-04-03T08:36:49+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске 3 апреля составил 3,6 балла

В соседнем Ангарске этот показатель достиг 4 баллов
Анна ПОПОВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске 3 апреля составил 3,6 баллаИндекс самоизоляции в Иркутске 3 апреля составил 3,6 баллаФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске по состоянию на утро 3 апреля достиг 3,6 балла. Такие данные дает сервис "Яндекс карты". Этот показатель демонстрирует, сколько жителей областного центра находится на улице. Получается, что в нашем городе большая часть людей сидит дома, что говорит об их сознательности. Напомним, самая большая оценка, 5 баллов, дается тогда, когда город практически пуст.

Интересно, что 2 апреля индекс самоизоляции в Иркутске был выше и достигал 3,8 балла. В соседнем Ангарске этот показатель также немного снизился - 4 балла против 4,3 2 апреля. В Улан-Удэ индекс тоже уменьшился, но всего на 0,1 балла - сегодня он равен 4,3.

Напомним, что самый надежный способ защиты от коронавируса - это максимальная изоляция. Старайтесь не выходить из дома без веской причины. Ну а, если вам все же пришлось покинуть дом, соблюдайте все правила безопасности: носите маску, держите дистанцию и старайтесь как можно чаще дезинфицировать руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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