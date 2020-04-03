ХК Байкал-Энергия покинули пять игроков

3 Апр 2020 2020-04-03T08:58:44+03:00

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ХК Байкал-Энергия опубликовал список игроков, которые приняли решение покинуть команду. Сменить команду решили 5 хоккеистов: Евгений Волгужев, Денис Цыцаров, Александр Егорычев, Александр Баздырев и Никита Белошицкий. У первых трех закончились контракты с клубом, и по обоюдному решению их решили не продлевать. Что до Александра Баздырева и Никиты Белошицкого, то после серьезных переговоров они приняли решение продолжить свои карьеры в других командах.

"Мы пытались всеми силами удержать Александра, но он поехал домой, в Кемерово. Мы уважаем его выбор", - заявил главный тренер ХК Байкал-Энергия Евгений Хвалько.

На сегодняшний день известно, что Евгений Волгужев продолжит карьеру в ульяновской "Волге". С какими клубами подпишут контракты другие хоккеисты, мы узнаем позже. Селекция в составе бело-синих продолжается. Возможно в ближайшее время мы узнаем и о других изменениях в иркутской команде.

ИСТОЧНИК KP.RU