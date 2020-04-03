Первая онлайн вечеринка пройдет в Иркутске 3 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T09:59:10+03:00

Чтобы попасть на нее, нужно будет просто включить прямой эфир в Инстаграме

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Режим самоизоляции в период распространения коронавируса это не повод не посещать вечеринки, которые проходят в онлайн-режиме. 3 апреля в Иркутске пройдет первое подобное мероприятие, которое устраивает одно из творческих пространств нашего города.

"10 ресторанов и баров Иркутска проведут вечеринку в прямом эфире - все, что нужно, это подключиться к нашему прямому эфиру в Инстаграме", - сообщают организаторы мероприятия. - Вести ее будут иркутские блогеры, которые будут участвовать в трансляции, не выходя из дома".

Каждое заведение будет по очереди подключаться к эфиру и проводить различные интерактивные игры со зрителями. Ну а самое приятное, что для того, чтобы пойти на вечеринку, не придется наряжаться, краситься и выходить из дома. Начнется трансляция мероприятия 3 апреля в 21:00, для участия переходите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU