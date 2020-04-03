3 Апр 2020 2020-04-03T11:13:20+03:00

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О том, что в некоторых районах Иркутска из леса виднеется дым, жители города сразу сообщили в службу спасения. Мало ли. Задыхаться от дыма не хочется никому. Но переживать не стоит. Спасатели сейчас проводят отжиги сухой травмы. Причем, на больших территориях. Отсюда и дым.

«Отжиги будут завершены после начала особого противопожарного режима. В южных и западных районах области - до 10 апреля, в северных - до 1 мая, - отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. После любые палы травы буду наказывать штрафами от 2 до 40 тысяч рублей».

Только на 3 апреля запланировано провести палы в 17 муниципальных образованиях на площади 3279,6 гектаров. Профилактические отжиги будут выполнены в Ангарском городском округе, Боханском, Братском, Заларинском, Нижнеудинском, Иркутском, Куйтунском, Слюдянском, Тулунском, Черемховском, Шелеховском и Усольском районах, а также в городах Иркутск, Тулун, Черемхово, Свирск и Усолье-Сибирское.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/770604" frameborder="0"></iframe> Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных.Комментарий врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU