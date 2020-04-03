Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных
О том, что в некоторых районах Иркутска из леса виднеется дым, жители города сразу сообщили в службу спасения. Мало ли. Задыхаться от дыма не хочется никому. Но переживать не стоит. Спасатели сейчас проводят отжиги сухой травмы. Причем, на больших территориях. Отсюда и дым.
«Отжиги будут завершены после начала особого противопожарного режима. В южных и западных районах области - до 10 апреля, в северных - до 1 мая, - отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. После любые палы травы буду наказывать штрафами от 2 до 40 тысяч рублей».
Только на 3 апреля запланировано провести палы в 17 муниципальных образованиях на площади 3279,6 гектаров. Профилактические отжиги будут выполнены в Ангарском городском округе, Боханском, Братском, Заларинском, Нижнеудинском, Иркутском, Куйтунском, Слюдянском, Тулунском, Черемховском, Шелеховском и Усольском районах, а также в городах Иркутск, Тулун, Черемхово, Свирск и Усолье-Сибирское.
Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных.Комментарий врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области
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