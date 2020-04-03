2020-04-03T11:13:20+03:00
Общество

Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных

Спасатели проводят отжиги, чтобы избежать больших пожаров весной и летом
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных.Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

О том, что в некоторых районах Иркутска из леса виднеется дым, жители города сразу сообщили в службу спасения. Мало ли. Задыхаться от дыма не хочется никому. Но переживать не стоит. Спасатели сейчас проводят отжиги сухой травмы. Причем, на больших территориях. Отсюда и дым.

«Отжиги будут завершены после начала особого противопожарного режима. В южных и западных районах области - до 10 апреля, в северных - до 1 мая, - отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. После любые палы травы буду наказывать штрафами от 2 до 40 тысяч рублей».

Только на 3 апреля запланировано провести палы в 17 муниципальных образованиях на площади 3279,6 гектаров. Профилактические отжиги будут выполнены в Ангарском городском округе, Боханском, Братском, Заларинском, Нижнеудинском, Иркутском, Куйтунском, Слюдянском, Тулунском, Черемховском, Шелеховском и Усольском районах, а также в городах Иркутск, Тулун, Черемхово, Свирск и Усолье-Сибирское.

Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных.Комментарий врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет
Житель Бодайбо убил мужчину монтировкой из-за затопленной квартиры
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети