2020-04-03T10:30:48+03:00
Общество

С 6 апреля школьники Иркутской области перейдут на дистанционное обучение

Такое распоряжение дало Министерство образования Иркутской области
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
С 6 апреля школьники Иркутской области перейдут на дистанционное обучение.С 6 апреля школьники Иркутской области перейдут на дистанционное обучение.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Даже после каникул школьники Иркутской области не пойдут в школу. С 6 апреля они переходят на дистанционное обучение. До конца месяца - до 30 апреля - ученики начнут усваивать новый материал и получать домашние задания через Интернет. Такое решение было принято Министерством образования Иркутской области.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции руководителям государственных и частных учебных заведений необходимо организовать учебный процесс с помощью дистанционных технологий, - сообщается в распоряжении Министерства образования региона.

Но дома придется остаться не только ученикам. Дошколята тоже не будут посещать детские сады до 30 апреля. Исключение сделают только для тех ребятишек, чьи родители вынуждены ходить на работу в период самоизоляции. Они будут ходить в дежурные группы в детских садах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутян набирают в волонтеры для помощи пожилым людям
Без отопления остались 127 домов в Иркутске
Братчанина задержали за попытку угнать Жигули камуфляжной расцветки
Пожарные спасли 40 человек из горящей многоэтажки в Черемхово
С 6 апреля школьники Иркутской области перейдут на дистанционное обучение
Палы сухой травы проходят в Иркутске под контролем пожарных
Первая онлайн вечеринка пройдет в Иркутске 3 апреля
«Полюс» направит в региональные медучреждения аппараты искусственной вентиляции легких
ХК Байкал-Энергия покинули пять игроков
Индекс самоизоляции в Иркутске 3 апреля составил 3,6 балла
Заседания Заксобрания Иркутской области будут проходить в онлайн-режиме
Дома как в офисе: «Ростелеком» в Сибири помогает работать дистанционно
Еще 200 туристов из Тайланда вернулись в Иркутск утром 3 апреля
Питомник К-9 готов приютить собак иркутян, отправленных в обсерватор и больных коронавирусом
МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
ТПП Восточной Сибири передала в региональное правительство второй пакет предложений по поддержке бизнеса
Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области
Восьмой случай коронавируса в Иркутске: мужчина заразился в городе
73 человека нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
За нарушения карантина по коронавирусу в Иркутске будут жестко наказывать
Отмены Парада Победы на Красной площади в Москве не будет