С 6 апреля школьники Иркутской области перейдут на дистанционное обучение

3 Апр 2020 2020-04-03T10:30:48+03:00

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Даже после каникул школьники Иркутской области не пойдут в школу. С 6 апреля они переходят на дистанционное обучение. До конца месяца - до 30 апреля - ученики начнут усваивать новый материал и получать домашние задания через Интернет. Такое решение было принято Министерством образования Иркутской области.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции руководителям государственных и частных учебных заведений необходимо организовать учебный процесс с помощью дистанционных технологий, - сообщается в распоряжении Министерства образования региона.

Но дома придется остаться не только ученикам. Дошколята тоже не будут посещать детские сады до 30 апреля. Исключение сделают только для тех ребятишек, чьи родители вынуждены ходить на работу в период самоизоляции. Они будут ходить в дежурные группы в детских садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU