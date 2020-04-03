2020-04-03T10:47:00+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 40 человек из горящей многоэтажки в Черемхово

Причиной возгорания в одной из квартир могло быть короткое замыкание
Анна ПОПОВА
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Пожарные спасли 40 человек из горящей многоэтажки в ЧеремховоПожарные спасли 40 человек из горящей многоэтажки в ЧеремховоФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Поздно ночью на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Черемхово. Возгорание началось в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Забойщиков. Хозяев квартиры дома не было, поэтому никто не смог вовремя заметить пожар.

"Сотрудники газодымзащитной службы эвакуировали из подъезда 40 человек, включая 10 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Они не могли выйти на улицу самостоятельно из-за сильного задымления на лестничной клетке".

Чтобы попасть в квартиру, в которой бушевал пожар, спасателям пришлось вскрывать дверь. Затем они справились с возгоранием за 5 минут. Его площадь составила 18 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и личные вещи хозяев. В качестве основной причины чрезвычайного происшествия рассматривают короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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