2020-04-03T11:08:27+03:00
Происшествия

Братчанина задержали за попытку угнать Жигули камуфляжной расцветки

22-летний нарушитель недавно освободился из тюрьмы, где также сидел за угон
Анна ПОПОВА
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Братчанина задержали за попытку угнать Жигули камуфляжной расцветкиБратчанина задержали за попытку угнать Жигули камуфляжной расцветкиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Утром 3 апреля в дежурную часть полиции Братска поступило сообщение об угоне автомобиля. Владелец машины оставил машину на парковке, а, когда вернулся за своей "ласточкой", ее уже не было на месте. Кстати, угнанный ВАЗ-21033 трудно было не заметить на дороге - хозяин сам раскрасил его под камуфляж.

"Ориентировку на исчезнувшие "Жигули" разослали всем экипажам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - И достаточно быстро дорожные инспекторы заприметили похожий автомобиль на 121 километре трассы "Вилюй", неподалеку от поселка Покосное".

Сомнений быть не могло - это та самая "камуфляжная" машина. Полицейкие остановили ее и задержали похитителя. Им оказался 22-летний братчанин, которого уже не раз судили за подобные преступления. Буквально недавно он вышел на свободу после отбывания наказания за очередной угон. "Жигули" уже вернули владельцу, сотрудники МВД проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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