Без отопления остались 127 домов в Иркутске
Днем 3 апреля стали холодными батареи и пропала горячая вода в 127 домах и семи социальных объектах Октябрьского района Иркутска.
«Отключение аварийное», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – «Повреждение на тепловой сети».
На месте аварии работают 28 специалистов. Как сообщает оператор Теплосетей Иркутска ориентировочное подключение теплоснабжения в дома иркутян – 03.00 ночи.
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