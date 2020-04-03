2020-04-03T11:43:25+03:00
Общество

Без отопления остались 127 домов в Иркутске

Авария на теплосетях произошла 3 апреля в Октябрьском районе
Мария КНЯЗЕВА
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Без отопления остались 127 домов в ИркутскеБез отопления остались 127 домов в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Днем 3 апреля стали холодными батареи и пропала горячая вода в 127 домах и семи социальных объектах Октябрьского района Иркутска.

«Отключение аварийное», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – «Повреждение на тепловой сети».

На месте аварии работают 28 специалистов. Как сообщает оператор Теплосетей Иркутска ориентировочное подключение теплоснабжения в дома иркутян – 03.00 ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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