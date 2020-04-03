Волонтеры в Иркутске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

3 Апр 2020 2020-04-03T12:50:49+03:00

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Иркутян призывают вступить в ряды волонтеров. Пожилым людям сейчас опасно выходить из дома, но и им нужны продукты, лекарства, еще какие-то товары первой необходимости. Волонтеры в Иркутске в период коронавируса призваны в этом помочь.

Что нужно, чтобы вступить в ряды волонтеров в Иркутске ? Есть несколько способов. Например, зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. С вами свяжется координатор, обучит и выдаст сертификат волонтера. После этого доброволец приходит в штаб акции #МыВместе, где ему измеряют температуру, проводят инструктаж и отправляют «в поле». Конечно, выдают маски, перчатки, антисептик для обработки рук

Сейчас в этой акции участвуют уже более 200 добровольцев. Волонтеры в Иркутске в период коронавируса помогают пожилым людям с доставкой еды и лекарств, помогают в поликлиниках, информируют население. Кроме того, работает в Иркутске «Доброе такси». Горожане на колл-центр оставляют заявки, что им нужно купить, волонтеры приобретают и привозят до двери. Оплата по факту. Только с понедельника по среду на телефоны колл-центра поступило более 300 звонков. Телефон «Доброго такси» ЗДЕСЬ.

Ну и, конечно, к акции "Доброе такси" можете присоединиться и вы. Волонтеры в Иркутске в период коронавируса ох как нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU