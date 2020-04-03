Отмена поездов из Иркутска в период коронавируса: как изменится режим работы ж/д вокзалов
Отмена поездов из Иркутска в период коронавируса ожидаема. Распространение коронавируса в России повлияло и на спрос на билеты. Так, 6 апреля между Иркутском и Улан-Удэ перестанет курсировать дневной скорый поезд № 149/150. В этот день он отправится в столицу Бурятии, откуда обратно выедет 7 апреля. Это будет последний рейс.
В общей сложности, как сообщает пресс-служба ВСЖД, 37 поездов сократят периодичность курсирования, а 53 отменят вовсе. Возобновится их движение после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.
Из Иркутска также отменят поезд № 321/322 Иркутск – Забайкальск. Стоит отметить, что уехать на нем из столицы Приангарья последний раз можно будет до 1 июня, вернуться из Забайкалья 3 июня.
«Если же билет уже куплен, пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда», - отметили в пресс-службе ВСЖД.
Вокзалы в Иркутске работают в прежнем режиме. Но изменения в связи с распространением коронавируса коснулись и их. В залах ожидания увеличено расстояние между сидениями, у касс, справочных окон нарисована разметка, чтобы люди соблюдали рекомендуемую дистанцию в 1.5 метра. Работают очистители воздуха, для посетителей установлены дезинфекторы для рук.
Сотрудники вокзалов также просят воздержаться от посещения здания встречающих и провожающих.
В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.
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ИСТОЧНИК KP.RU