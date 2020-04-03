2020-04-03T12:53:00+03:00
Общество

Жители Иркутской области смогут получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

Для этого нужно оплатить хотя бы 30 процентов от суммы долга
Анна ПОПОВА
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Иркутянам предлагают получить рассрочку на оплату коммунальных услугИркутянам предлагают получить рассрочку на оплату коммунальных услугФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В период самоизоляции некоторые жители Иркутской области начали испытывать финансовые трудности, и им стало сложнее оплачивать привычные счета за электричество, воду и отопление. Чтобы помочь им в этой непростой ситуации в компании "Иркутскэнергосбыт" ввели возможность оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку.

"Специалисты готовы помочь клиентам, которые попали в сложную финансовую ситуацию, - сообщается на официальном сайте компании. - Каждое заявление о предоставлении рассрочки они будут изучать отдельно".

Чтобы тоже отложить срок оплаты счетов за воду и электричество, нужно написать заявление в личном кабинете на сайте "Иркутскэнергосбыта" или через одноименное мобильное приложение. Но только есть одно условие: рассрочка предоставляется тем, кто сможет погасить хотя бы 30 процентов от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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