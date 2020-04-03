2020-04-03T13:23:10+03:00
Общество

В Иркутской области могут построить завод по производству медицинских масок

Этот вопрос глава Приангарья Игорь Кобзев обсудил с руководителем фармацевтического предприятия
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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И.о. губернатора Приангарья Игорь Кобзев на встрече с генеральным директором компании «Фармасинтез» Евгением Орачевским заявил, что регион заинтересован в строительстве на своей территории предприятия по производству медицинских масок.

- Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой масок, защитных костюмов для медиков. Сейчас эти вопросы приходится решать в оперативном порядке. Если построить такой завод, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев.

Глава Приангарья отметил, что подобное предприятие может выпускать не только маски, но и медицинские халаты, костюмы, различные средства индивидуальной защиты

Он также предложил компании принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств, которые необходимы, в том числе, для лечения коронавирусной инфекции.

- Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области уже восемь больных коронавирусной инфекцией. Еще у одного человека - сомнительный лабораторный анализ. Свыше 8 тыс. жителей региона находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев.

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В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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