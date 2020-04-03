Сильный ветер и мокрый снег ожидается 4 апреля в Иркутской области

3 Апр 2020 2020-04-03T15:30:01+03:00

В Иркутске тоже будет ветер, но без осадков

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Хоть и тепло, но ветрено и зябко. Погода ухудшится в Приангарье в предстоящие выходные. По прогнозу синопников, 4 апреля ожидается небольшой дождь, ветер будет дуть силой 5-10 м/с, местами с порывами до 19 м/с. Температура воздуха составит +7… +12 градусов, при облачной погоде -1… +4, в южных и центральных районах +10… +15, местами до +5.

Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Пройдет мокрый снег.

В Иркутске же ожидается без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с, температура ночью 0… -2, а вот днем воздух прогреется до +13.. +15.

В воскресенье также в Приангарье ожидается снег и мокрый снег, ветер, днем до +9 градусов. В понедельник чуть теплее до +11.

В МЧС предупреждают, что смертельно опасно выходить сейчас на лед, в том числе на Байкале, особенно на юге побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU