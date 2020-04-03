Полуторагодовалый малыш пострадал в ДТП, упав с мопеда, под Иркутском

3 Апр 2020 2020-04-03T16:01:55+03:00

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Полуторогодовалый ребенок пострадал в аварии в деревне Вдовина Иркутского района. Все произошло накануне днем. Водитель мопеда посадил с собой маленького сынишку без всяких специальных защитных средств. А по пути не справился с управлением и допустил падение скутера.

«В результате происшествия мальчик получил рану языка и ссадины лица, - сообщили в Госавтоинспекции Приангарья. - Назначена проверка».

Полицейские также выясняют, почему мужчина находился с ребенком на улице в то время как действует режим всеобщей самоизоляции. А по поводу ДТП на него составили протокол за отсутствие мотозащитной экипировки. И, конечно, инспекторы ГИБДД отмечают, подобное ДТП - яркий пример халатного отношения взрослых к жизни и здоровью своих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU