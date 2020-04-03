Полуторагодовалый малыш пострадал в ДТП, упав с мопеда, под Иркутском
Полуторогодовалый ребенок пострадал в аварии в деревне Вдовина Иркутского района. Все произошло накануне днем. Водитель мопеда посадил с собой маленького сынишку без всяких специальных защитных средств. А по пути не справился с управлением и допустил падение скутера.
«В результате происшествия мальчик получил рану языка и ссадины лица, - сообщили в Госавтоинспекции Приангарья. - Назначена проверка».
Полицейские также выясняют, почему мужчина находился с ребенком на улице в то время как действует режим всеобщей самоизоляции. А по поводу ДТП на него составили протокол за отсутствие мотозащитной экипировки. И, конечно, инспекторы ГИБДД отмечают, подобное ДТП - яркий пример халатного отношения взрослых к жизни и здоровью своих детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как косметологический салон на сертификатах обманул сибирячек на 3 млн рублей
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU