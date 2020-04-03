БК Иркут досрочно завершил сезон в Суперлиге-2 из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T16:24:26+03:00

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Вслед за другими крупными соревнованиями в России досрочно завершились и все баскетбольные турниры. Один из них - это Суперлига-2, где выступает БК Иркут. Чуть позже команды распределят по местам в итоговой турнирной таблице. Информация об этом появилась в официальной группе иркутского клуба в социальной сети "Вконтакте".

"Благодарим всех, кто болел за нас в этом сезоне - спасибо вам за поддержку, - говорится в сообщении".

Напомним, в сезоне 2019/2020 БК Иркут выступал во втором дивизионе Суперлиги. Подопечные Евгения Горева смогли пробиться в плей-офф. Однако до его начала им нужно было провести серию матчей с пятью сильнейшими командами турнира. Они не успели провести 4 игры к тому моменту, когда соревнования приостановили до 10 апреля. Все это время команда находилась в Иркутске и тренировалась. Однако теперь сезон окончательно завершен, и нам остается только ждать следующего.

ИСТОЧНИК KP.RU