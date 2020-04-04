Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска
В ночь на 4 апреля в Октябрьском районе Иркутска восстановили отопление и горячее водоснабжение. По оперативной информации МСЧ России по Иркутской области, аварию на теплосетях устранили в 2.40 часов.
На восстановительных работах было задействовано 28 человек и семь единиц техники.
Напомним, горячая вода пропала и батареи стали холодными в 127 домах семи социальных объектах Октябрьского района Иркутска накануне днем. Причиной стало повреждение на тепловой сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU