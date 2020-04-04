2020-04-04T03:59:34+03:00
Общество

Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска

Без отопления и горячей было 127 жилых домов
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе ИркутскаАварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В ночь на 4 апреля в Октябрьском районе Иркутска восстановили отопление и горячее водоснабжение. По оперативной информации МСЧ России по Иркутской области, аварию на теплосетях устранили в 2.40 часов.

На восстановительных работах было задействовано 28 человек и семь единиц техники.

Напомним, горячая вода пропала и батареи стали холодными в 127 домах семи социальных объектах Октябрьского района Иркутска накануне днем. Причиной стало повреждение на тепловой сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Иркутской области смогут получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска
Медики взяли анализы у 127 пассажиров, прилетевших из Бангкока в Иркутск
БК Иркут досрочно завершил сезон в Суперлиге-2 из-за коронавируса
Полуторагодовалый малыш пострадал в ДТП, упав с мопеда, под Иркутском
Сильный ветер и мокрый снег ожидается 4 апреля в Иркутской области
До 2500 звонков в сутки поступает на горячую линию по вопросам коронавируса в Иркутской области
Еще 200 тысяч медицинских масок доставят в Иркутскую область 7 апреля
В Иркутской области могут построить завод по производству медицинских масок
Жители Иркутской области смогут получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
Отмена поездов из Иркутска в период коронавируса: как изменится режим работы ж/д вокзалов
Волонтеры в Иркутске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо