4 Апр 2020 2020-04-04T03:59:34+03:00

Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Без отопления и горячей было 127 жилых домов

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В ночь на 4 апреля в Октябрьском районе Иркутска восстановили отопление и горячее водоснабжение. По оперативной информации МСЧ России по Иркутской области, аварию на теплосетях устранили в 2.40 часов.

На восстановительных работах было задействовано 28 человек и семь единиц техники.

Напомним, горячая вода пропала и батареи стали холодными в 127 домах семи социальных объектах Октябрьского района Иркутска накануне днем. Причиной стало повреждение на тепловой сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU