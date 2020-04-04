2020-04-04T10:11:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске 4 апреля составил 3,9 балла

Ближе к обеду иркутяне вышли на улицу
Мария ОСИПОВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске 4 апреля составил 3,9 баллаИндекс самоизоляции в Иркутске 4 апреля составил 3,9 баллаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Иркутске 4 апреля к 13.00 часам индекс самоизоляции составляет 3,9 балла. Такие данные дает сервис «Яндекс карты». Эти цифры показывают, как много людей находится в данный момент на улице. Сегодня суббота, за окном в Иркутске – прекрасная погода, и совсем не хочется сидеть в четырех стенах. Вот иркутяне и стараются хоть ненадолго выйти, подышать свежим воздухом.

Самая большая оценка, 5 баллов, выставляется сервисом тому городу, в котором люди практически не выходят на улицу. Получается, что иркутяне – в основном народ сознательный, большинство все же сидит дома, соблюдая режим самоизоляции.

То же самое можно сказать и о жителях Ангарска. Там на настоящий момент индекс самоизоляции 4,1 балла. Еще выше показатели в соседней Бурятии: по Улан-Удэ на 13.00 данный индекс составляет 4,6 балла. В Чите эта цифра чуть ниже – 4,2 балла.

Напомним, сегодня в Чите был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом – его диагностировали у женщины, прилетевшей из Москвы. В Иркутской области на сегодняшний день восемь больных коронавирусом, а в Бурятии – 35 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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