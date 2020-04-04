2020-04-04T11:49:37+03:00
Происшествия

Многоквартирные дома в двух районах Иркутска остались без отопления и горячей воды

Аварийное отключение произошло в Октябрьском и Свердловском районах
Мария ОСИПОВА
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Многоквартирные дома в двух районах Иркутска остались без отопления и горячей водыМногоквартирные дома в двух районах Иркутска остались без отопления и горячей водыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из-за аварии на теплосетях больше 20-ти жилых многоквартирных домов в двух районах Иркутска остались без отопления. Как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, отопление отключено в Свердловском и Октябрьском районах областного центра.

В Свердловском районе пропало тепло и горячая вода в 11 жилых домах. Авария произошла в 13.40 часов 4 апреля. В Октябрьском районе Иркутска авария произошла в 15.45 часов. Там без горячей воды и отопления остались жильцы десяти многоквартирных домов.

На ликвидацию аварий выехали 21 человек и десять автомобилей спецтехники. Больше сил и средств задействовано в Свердловском округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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