В Иркутске управляющие компании и городские службы вышли на субботник

4 Апр 2020 2020-04-04T12:35:21+03:00

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Коронавирус – коронавирусом, а месячник по санитарной очистке города в Иркутске никто не отменял. Он стартовал, как и положено, 1 апреля. Только вот общегородских субботников, как это было в Иркутске всегда, когда каждый житель двора выходил на уборку территории, пока не будет. Из-за режима самоизоляции убирать улицы областного центра вышли сотрудники городских служб и управляющих компаний.

Вместе с работниками муниципальных предприятий «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Спецавтохозяйство» подрядных организаций и управляющих компаний на субботник вышел вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.

Уборка проходила в нескольких районах города. Так, на ул. Рабочего штаба возле одного из домов спилили сухие деревья и подрезали ветки у здоровых, территорию почистили от прошлогодней листвы, помыли и покрасили ограждения, скамейки и урны. Также привели в порядок прогулочную зону на территории общественного пространства «Солнечная дорога» в микрорайоне Солнечный. Здесь отремонтировали деревянные конструкции и лавочки, убрали мусор, прочистили речные протоки. Субботники прошли также на бульваре Рябикова и в районе остановки «Школьная» в Ново-Ленино.

– Подобная комплексная работа проходит ежедневно на территории всего Иркутска. С 1 по 30 апреля выполняются подрезка деревьев, уборка прошлогодней листвы, помывка и покраска ограждений и малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок. Приводятся в порядок придомовые территории. Кроме этого, выполняется ямочный ремонт автодорог. Планируем уже в середине апреля запустить асфальтобетонный завод и приступить к ремонту автодорог большими картами, – прокомментировал вице-мэр Руслан Болотов.

Он поблагодарил горожан за то, что они сидят дома, ведь минимальное количество машин на дорогах города значительно облегчило работу городских служб, задействованных в субботнике.

ИСТОЧНИК KP.RU