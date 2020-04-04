Аппараты искусственной вентиляции легких привезли в инфекционную больницу Иркутска

4 Апр 2020 2020-04-04T13:32:22+03:00

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В Иркутскую областную инфекционную больницу привезли семь новых аппаратов ИВЛ. Этого количества как раз хватит на тех больных, у кого на сегодняшний день подтвердился диагноза «коронавирус». Напомним, на 4 апреля таких больных в Иркутской области восемь.

До поступления нового оборудования в Иркутской областной инфекционной больнице был всего один аппарат ИВЛ. Как сообщили в минздраве Иркутской области, аппараты пока поставят в резерв, но в случае ухудшения самочувствия больных их будет достаточно для проведения терапии.

Помимо этого, в Иркутске для пациентов с COVID-19 перепрофилируют две больницы – инфекционную и клинический госпиталь ветеранов войн. В Иркутской областной инфекционной клинической больнице для перепрофилирования предназначено 250 коек. В медучреждении находится восемь пациентов с подтверждённым диагнозом COVID и пять пациентов с сомнительным диагнозом.

В клиническом госпитале ветеранов войн оборудовано 100 коек. Для создания резерва аппаратов ИВЛ в госпиталь направили пять единиц оборудования.

- Оборудование, которое доставили сегодня в нашу больницу, предназначено для того, чтобы при необходимости подать кислород в легкие пациента, и он не утратил жизненно важные функции. Кроме того, в больнице уже ведётся работа по подводке кислорода к койкам, – отметил главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

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