4 Апр 2020 2020-04-04T16:11:23+03:00

Пожарные в Черемхово спасли от огня три частных дома Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Уберечь три частных дома от огня удалось пожарным в городе Черемхово сегодня вечером, 4 апреля. Загорелись надворные постройки и веранда дома по ул. Нижняя Заозерная.

- Сообщение о возгорании поступило дежурному в 16.11. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, веранда жилого дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Когда пожарные приступили к тушению огня, на улице поднялся сильный ветер, порывы достигали 15 метров в секунду. Это осложняло работу. Да и риск, что огонь перекинется на соседние дома, был крайне велик. Локализовать пожар удалось лишь в 16.23, а полностью потушить огонь – в 16.47.

На месте происшествия работали 20 человек и пять автоцистерн. В итоге выгорело 120 квадратных метров надворных построек и веранда пострадавшего дома. Еще два рядом стоящих дома спасены от возгорания. В результате пожара никто не пострадал. Его причина сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU