Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»
Четвертого апреля, после принятия решения о продлении режима самоизоляции до 12 апреля, Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области с разъяснением ситуации.
«Президент своим Указом продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Вместе с тем глава государства подчеркнул: у нас большая страна, ситуация везде разная. Оперативный штаб решил продлить режим самоизоляции на всей территории Иркутской области до 12 апреля. Решение о продлении или о прекращении данного режима будет принято оперативным штабом 10 апреля, исходя из развития ситуации», - сказал Игорь Кобзев.
Он пояснил, что, несмотря на нежелание соблюдать ограничения, они необходимы. Иначе вирус пойдет в атаку и придется вводить куда более жесткие меры, расплачиваясь за нежелание побыть дома человеческими жизнями, своими или своих близких.
«Надо понимать: пока пандемия никуда не делась. Она по-прежнему остается угрозой номер один. И теперь от каждого из нас зависит, когда в Иркутской области закончится режим самоизоляции. Для этого всем нам нужно проявить терпение. В течение ближайшей недели оставаться дома, уменьшить количество контактов».
Глава региона призвал тех, кто находится на турбазах и в санаториях, перепрофилированных временно в обсерваторы (таких более 400 человек), проявить понимание. И пробыть там положенные 2 недели под присмотром врачей.
Игорь Кобзев, говоря о продлении режима самоизоляции, отметил, что готовятся решения направленные на поддержку предпринимателей.
«Давайте верить в хорошее. Мы обязательно справимся с трудностями, которые нам принес коронавирус. Берегите себя и своих близких», заключил Игорь Кобзев.
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ИСТОЧНИК KP.RU