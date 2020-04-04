2020-04-04T16:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»

Сообщая о продлении режима самоизоляции, Игорь Кобзев отметил, что от жителей зависит, когда он прекратится
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один».Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один».
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Четвертого апреля, после принятия решения о продлении режима самоизоляции до 12 апреля, Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области с разъяснением ситуации.

«Президент своим Указом продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Вместе с тем глава государства подчеркнул: у нас большая страна, ситуация везде разная. Оперативный штаб решил продлить режим самоизоляции на всей территории Иркутской области до 12 апреля. Решение о продлении или о прекращении данного режима будет принято оперативным штабом 10 апреля, исходя из развития ситуации», - сказал Игорь Кобзев.

Он пояснил, что, несмотря на нежелание соблюдать ограничения, они необходимы. Иначе вирус пойдет в атаку и придется вводить куда более жесткие меры, расплачиваясь за нежелание побыть дома человеческими жизнями, своими или своих близких.

«Надо понимать: пока пандемия никуда не делась. Она по-прежнему остается угрозой номер один. И теперь от каждого из нас зависит, когда в Иркутской области закончится режим самоизоляции. Для этого всем нам нужно проявить терпение. В течение ближайшей недели оставаться дома, уменьшить количество контактов».

Глава региона призвал тех, кто находится на турбазах и в санаториях, перепрофилированных временно в обсерваторы (таких более 400 человек), проявить понимание. И пробыть там положенные 2 недели под присмотром врачей.

Игорь Кобзев, говоря о продлении режима самоизоляции, отметил, что готовятся решения направленные на поддержку предпринимателей.

«Давайте верить в хорошее. Мы обязательно справимся с трудностями, которые нам принес коронавирус. Берегите себя и своих близких», заключил Игорь Кобзев.

Дети не болеют

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ИСТОЧНИК KP.RU

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