5 Апр 2020 2020-04-05T04:44:51+03:00

В трех районах Иркутска 6 апреля отключат отопление и горячую воду Фото: "КП" Архив

Теплоснабжения не будет несколько часов

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В Свердловском, Октябрьском и Ленинском районах Иркутска завтра, 6 апреля, отключат подачу тепла и горячей воды. Ее не будет в течение нескольких часов.

«Это необходимо для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор теплосети Иркутска.

Время для разных адресов - разное.

КОНКРЕТНО

Адреса, где 6 апреля будет проведена диагностика.

Свердловский район:

- ул. Бульвар Рябикова, 43/1, 43/2, 43/3 – с 09.00 до 17.00

- ул. Академическая, 5 – с 13.00 до 15.00

Октябрьский район:

- ул. Красноярская, 81, 83 – с 09.00 до 17.00

Ленинский район:

- ул. 15-Советский 1 (2 ввод) – с 09.00 до 17.00

- ул. Баймана, 233, 233а, б, в, г, е, 231, 229, 225, 219, 219а, 229/3 – с 09.00 до 11.00

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